МИД вызвал посла Израиля для объяснений
26/12/2016 15:18
МИД Украины вызвал посла Израиля в связи с голосованием в ООН
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН, об этом сообщил на источник в МИД.
«Посла Израиля вызвали в МИД Украины для дачи объяснения относительно отмены визита украинского премьера в Израиль», - рассказал собеседник агентства.
В ходе встречи украинская сторона выступила с призывом «прекратить раздувать антиукраинскую истерию».
Как сообщали «Клмментарии», премьер-министр Израиля отменил официальный визит Владимира Гройсмана.
Также сообщается, что МИД дал разъяснение, почему Украина поддержала резолюцию Совбеза ООН, которая призвала Израиль прекратить поселения на палестинских территориях.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «Интерфакс-Украина»,
Последние новости
|
16:45
Жители Львовщины потребовали от властей автономных отношений с Польшей и ЕС
|
16:38
Эксперты назвали секретный элемент счастливого и крепкого брака
|
16:34
ТОП-менеджера «УЗ» уволили из Минфина из-за сотрудничества с коллекторами из России
|
16:30
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0