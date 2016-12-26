МИД вызвал посла Израиля для объяснений

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля для разъяснения ситуации с голосованием за резолюцию Совета Безопасности ООН, об этом сообщил на источник в МИД.

«Посла Израиля вызвали в МИД Украины для дачи объяснения относительно отмены визита украинского премьера в Израиль», - рассказал собеседник агентства.

В ходе встречи украинская сторона выступила с призывом «прекратить раздувать антиукраинскую истерию».

Как сообщали «Клмментарии», премьер-министр Израиля отменил официальный визит Владимира Гройсмана.

Также сообщается, что МИД дал разъяснение, почему Украина поддержала резолюцию Совбеза ООН, которая призвала Израиль прекратить поселения на палестинских территориях.