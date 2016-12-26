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Власть

Сеть «АТБ» может нести угрозу национальной безопасности Украины - нардеп

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АТБ ведет бизнес в Крыму и на Донбассе

АТБ ведет бизнес в Крыму и на Донбассе

Сеть супермаркетов «АТБ-Маркет» платит налоги на территории страны-агрессора и тем самым может нести угрозу национальной безопасности. Об этом сообщил народный депутат, член объединения «Депутатский контроль» Дмитрий Лубинец.

По его словам, на прошлой неделе группа народных депутатов обратилась в СНБО, а также в СБУ с требованием провести проверку сети продуктовых маркетов «АТБ» относительно наличия в ее деятельности угрозы национальной безопасности. 

Он отметил, что в сети АТБ исчезают социально важные продукты питания, такие как, соль или гречка, тем самым начинается подниматься информационный шум, что государство не обеспечивает своих граждан самым необходимым.

Дмитрий Лубинец отметил, что сегодня АТБ продолжает работать в оккупированном Крыму и на подконтрольных боевикам территориях Донецкой и Луганской областей. Он уточнил, что на Донбассе работает компания, которая зарегистрирована на Кипре, и она платит налоги на территории Российской Федерации. 

Также он отметил, что владелец сети Геннадий Буткевич не скрывает, что продолжает вести свой бизнес в Крыму и на Донбассе. 

По его словам, если компания продолжает вести свой бизнес в Украине, значит такие действия давно были согласованы с Кремлем, а это может создать в Украине опасную ситуацию.

«Мы обращаемся к СБУ, к правоохранительным органам с требованием провести проверку этой компании, так как считаем, что ее деятельность угрожает нацбезопасности страны», - сказал он. 

Кроме того, нардеп отметил, что по результатам проверки сети АТБ не исключено вынесение вопроса на голосование о национализации торговой сети.  

Напомним, ранее СМИ распространили документы, согласно которым подконтрольные владельцам сети «АТБ» супермаркеты платят налоги в России. Кроме того, была также обнародована информация о продолжении «АТБ» работы на неподконтрольных Украине территориях Донбасса. Было также опубликовано обращение депутатов к СБУ и СНБО по этому поводу.

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Теги: национализация, АТБ-маркет

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