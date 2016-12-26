Онищенко выставит на аукцион пленки с компроматом на Порошенко

Беглый народный депутат («Воля народа») Александр Онищенко, которому инкриминируют нанесение государству убытков на сумму 3 млрд гривен путем газовых махинаций, а также государственную измену, намерен выставить на аукцион аудиозаписи, на которых якобы записаны его переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

«Уговариваю Онищенко отдать одну из записей с Порошенко. Из секретной кассетной фонотеки. Чуть не плачу. Хочу опубликовать в новогоднюю ночь. И проверить: что больше соберет в праздник: обращение президента к народу или «кассета» президента. Онищенко мнется. Жадный стал в эмиграции. Говорит, объявите тендер среди украинских телеканалов. Денег заработаем. Стартовая цена – 1 млн грн. Половину – на реформы», – написала Светлана Крюкова на своей странице в Facebook.

Ранее Ошищенко заявлял о том, что президент Украины Петр Порошенко с каждого государственного предприятия в Украине требует откаты, а те, кто отказываются платить рассматривались как нелояльные и подвергались систематическим атакам со стороны правительства.

Ранее «Комментарии» сообщали о том, Интерпол отказал Украине в объявлении в международный розыск беглого депутата Верховной Рады Александра Онищенко.

Напомним, Александру Онищенко вменяют нанесение государству убытков на сумму 3 млрд гривен путем газовых махинаций. Следователи считают, что газ, который добывали компании Онищенко в рамках совместной деятельности с «Укргаздобычей», попадал на фиктивные биржи по заниженной цене. Его выкупали связанные компании и перепродавали уже по рыночной.

Также отмечалось, что всего в рамках уголовного производства задержаны 12 человек.

Сам Онищенко выехал за границу. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, называли его мать и бизнесмена Валерия Постного. Пятеро фигурантов «газового дела» признали себя виновными и согласились на сделку со следствием.

Однако Онищенко отрицает все обвинения в свой адрес. 5 июля Верховная Рада дала согласие на задержание и арест депутата Александра Онищенко. В начале августа в Латвии арестовали счета Онищенко. Кроме того, 5 подозреваемых по делу Онищенко признали свою вину и подписали соглашение со следствием.