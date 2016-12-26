За два года украинцами стали более 6 тысяч россиян

В январе Федеральная миграционная служба РФ сообщила, что за два года российское гражданство получили 100 тыс. украинцев

За два года 6618 россиян получили украинское гражданство. Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины в ответ на запрос Маси Найема, пишет znaj.ua.

«По упрощенному порядку гражданство Украины получили 6261 граждан РФ, по указу Президента – 357», – сообщает Маси Найем.

Как ранее сообщали «Комментарии», с января по декабрь 2016 года президент Петр Порошенко своим указом предоставил украинское гражданство 658 иностранцам.