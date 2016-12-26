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Власть

За два года украинцами стали более 6 тысяч россиян

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Гражданство Украины давалось по упрощенному порядку и по указу президента

Гражданство Украины давалось по упрощенному порядку и по указу президента

В январе Федеральная миграционная служба РФ сообщила, что за два года российское гражданство получили 100 тыс. украинцев

За два года 6618 россиян получили украинское гражданство. Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины в ответ на запрос Маси Найема, пишет znaj.ua.

«По упрощенному порядку гражданство Украины получили 6261 граждан РФ, по указу Президента – 357», – сообщает Маси Найем.

Как ранее сообщали «Комментарии», с января по декабрь 2016 года президент Петр Порошенко своим указом предоставил украинское гражданство 658 иностранцам.

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Теги: россияне, Найем, гражданство

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   © «Комментарии:», 2016

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