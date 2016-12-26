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Власть

Тука назвал блокаду ЛДНР откровенным бредом

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Георгий Тука считает личности организаторов блокады не вызывающими доверия

Георгий Тука считает личности организаторов блокады не вызывающими доверия

Замминистра считает, что действия добровольцев вне правового поля

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука счел плохой идеей инициативу ряда ветеранов АТО о блокаде так называемых ДНР и ЛНР, пишет LB.ua. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В понедельник ряд бывших и действующих бойцов АТО, связанных с батальонами «Донбасс» и «Айдар», объявили, что запустят мобильные группы и установят блокпосты для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса. Цель блокады – заставить так называемые ДНР и ЛНР отпустить пленных.

Тука счел личности организаторов блокады не вызывающими доверия, а методы, которые они планируют использовать, сомнительными

«Во-первых, у меня не вызывают доверия инициаторы этой акции: ни Валентин Лихолет (один из основателей «Айдара»), ни Константин Гришин (основатель «Донбасса» Семен Семенченко). По известным причинам. Во-вторых, ни с одним государственным учреждением (СБУ, МВД, ВСУ) эти действия не согласовывались, следовательно, установление блокпостов, проведение каких-либо досмотров, предоставление каких-либо «разрешений» является незаконным и должно получить соответствующую оценку со стороны правоохранителей», – написал замминистра.

«В-третьих, намерение «уморить голодом» (как сказал Валентин Лихолит) при наличии более 400 км неконтролируемой границы – откровенный бред. В-четвертых, я не верю в успех такого «давления на сепаратистов», кроме предоставления дополнительного информационного повода для оккупантов (что уже и началось). Напомню для непосвященных: в современной теории на военную составляющую отводится лишь 20% успеха, на информационную – значительно больше. В-пятых, я убежден, что эта инициатива имеет режиссеров из числа тех, кто именует себя «политиками» – грязными пройдохами», – заключил он.

Напомним, накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что нужно перекрыть весь грузопоток через линию разграничения в Донбассе.

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Теги: блокада

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