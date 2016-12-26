Тука назвал блокаду ЛДНР откровенным бредом

Замминистра считает, что действия добровольцев вне правового поля

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука счел плохой идеей инициативу ряда ветеранов АТО о блокаде так называемых ДНР и ЛНР, пишет LB.ua. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В понедельник ряд бывших и действующих бойцов АТО, связанных с батальонами «Донбасс» и «Айдар», объявили, что запустят мобильные группы и установят блокпосты для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса. Цель блокады – заставить так называемые ДНР и ЛНР отпустить пленных.

Тука счел личности организаторов блокады не вызывающими доверия, а методы, которые они планируют использовать, сомнительными

«Во-первых, у меня не вызывают доверия инициаторы этой акции: ни Валентин Лихолет (один из основателей «Айдара»), ни Константин Гришин (основатель «Донбасса» Семен Семенченко). По известным причинам. Во-вторых, ни с одним государственным учреждением (СБУ, МВД, ВСУ) эти действия не согласовывались, следовательно, установление блокпостов, проведение каких-либо досмотров, предоставление каких-либо «разрешений» является незаконным и должно получить соответствующую оценку со стороны правоохранителей», – написал замминистра.

«В-третьих, намерение «уморить голодом» (как сказал Валентин Лихолит) при наличии более 400 км неконтролируемой границы – откровенный бред. В-четвертых, я не верю в успех такого «давления на сепаратистов», кроме предоставления дополнительного информационного повода для оккупантов (что уже и началось). Напомню для непосвященных: в современной теории на военную составляющую отводится лишь 20% успеха, на информационную – значительно больше. В-пятых, я убежден, что эта инициатива имеет режиссеров из числа тех, кто именует себя «политиками» – грязными пройдохами», – заключил он.

Напомним, накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что нужно перекрыть весь грузопоток через линию разграничения в Донбассе.