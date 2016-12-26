20 тысяч контрактников ждут подписи президента
26/12/2016 22:55
Многие контрактники вынуждены воевать уже третий год
Закон, дающий право контрактникам первой волны наконец-то вернуться домой, принят депутатами еще 6 декабря
Военные просят президента подписать закон №5337, который был принят депутатами еще 6 декабря, сообщают Вести. Этот закон дает право контрактникам первой волны, которые заключили договор в начале военных событий на востоке, наконец-то уволиться и вернуться домой.
Многие из них вынуждены воевать уже третий год, поскольку в контракте не была указана дата окончания службы, а есть формулировка «до окончания особого режима».
Но особый режим в стране затянулся. Сейчас таких контрактников насчитывается примерно человек.
Фото: aif.ru
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Теги: контрактники, президент, закон, военные
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