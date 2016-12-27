Суд отказал Виктору Януковичу в допросе по видеосвязи

В связи с отказом суда удовлетворить ходатайство Януковича защита экс-президента заявила судье отвод

Печерский райсуд Киева отказал экс-президенту Украины Виктору Януковичу в ходатайстве о проведении его допроса в режиме видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главы государства Виталия Сердюка.

«Был суд о предоставлении разрешения на досудебное (заочное) расследование по делу о госизмене. В рамках данного суда заявлялось ходатайство лично Виктором Януковичем о его допросе. Странно, но и суд, и прокуратура отказались получать от него показания по видеосвязи», - сообщил Сердюк и добавил, что суд аргументировал отказ тем «если есть адвокат, то допрашивать само лицо, обвиняемое в совершении преступлений, нет смысла».

«Это грубо противоречит Европейской конвенции по правам человека, это грубо противоречит принципам уголовного судопроизводства, потому что право предстать перед судом и дать суду показания - это абсолютное и нерушимое право каждого гражданина как Украины, так и любой другой страны», - считает адвокат.

В связи с отказом суда удовлетворить ходатайство защита Януковича заявила судье отвод.

Напомним, 15 декабря Киевский суд разрешил Генеральной прокуратуре Украины задержать Януковича по обвинению в госизмене.

Ранее «Комментарии» писали о том, что обнародовано видео выступлений Януковича, Захарченко и Клюева по делу о госперевороте в Украине.