МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Суд отказал Виктору Януковичу в допросе по видеосвязи

0

Януковича не будут допрашивать по видеосвязи

Януковича не будут допрашивать по видеосвязи

В связи с отказом суда удовлетворить ходатайство Януковича защита экс-президента заявила судье отвод

Печерский райсуд Киева отказал экс-президенту Украины  Виктору Януковичу в ходатайстве  о проведении его допроса в режиме видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на  адвоката бывшего главы государства Виталия Сердюка.

«Был суд о предоставлении разрешения на досудебное (заочное) расследование по делу о госизмене. В рамках данного суда заявлялось ходатайство лично Виктором Януковичем о его допросе. Странно, но и суд, и прокуратура отказались получать от него показания  по видеосвязи», - сообщил  Сердюк и добавил, что суд аргументировал отказ тем «если есть адвокат, то допрашивать само лицо, обвиняемое в совершении преступлений, нет смысла».

«Это грубо противоречит Европейской конвенции по правам человека, это грубо противоречит принципам уголовного судопроизводства, потому что право предстать перед судом и дать суду показания - это абсолютное и нерушимое право каждого гражданина как Украины, так и любой другой страны», - считает  адвокат.

 В связи с отказом суда удовлетворить ходатайство  защита Януковича заявила судье отвод.

Напомним,  15 декабря Киевский суд  разрешил Генеральной прокуратуре Украины задержать Януковича по обвинению в госизмене. 

Ранее «Комментарии» писали о том, что обнародовано видео выступлений Януковича, Захарченко и Клюева по делу о госперевороте в Украине.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Янукович, суд

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> До Януковича в Межигорье планировала поселиться Тимошенко

До Януковича в Межигорье планировала поселиться Тимошенко

"> Украина в глазах Европы: война, коррупция, Гонтарева

Украина в глазах Европы: война, коррупция, Гонтарева

"> Киевский суд разрешил обыскать Администрацию Путина по делу Януковича

Киевский суд разрешил обыскать Администрацию Путина по делу Януковича

"> В Украине намерены заочно судить экс-министра обороны Михаила Ежеля

В Украине намерены заочно судить экс-министра обороны Михаила Ежеля

Загрузка...

Последние новости

07:00

Антимонопольный комитет оштрафовал национализированный «Приватбанк»

06:31

Суд отказал Виктору Януковичу в допросе по видеосвязи

22:55

20 тысяч контрактников ждут подписи президента

22:20

В Уганде затонул катер с футболистами

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Соратники Саакашвили продолжают уходить из ОГА

Соратники Саакашвили продолжают уходить из ОГА »

Донбасс

Для украинцев подготовили календарь с "видами" авдеевской "промки" (ФОТО)

Для украинцев подготовили календарь с "видами" авдеевской "промки" (ФОТО) »

Запорожье

Запорожанка "разблокировала" карту за 8 тыс. грн

Запорожанка "разблокировала" карту за 8 тыс. грн »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.