Суд отказал Виктору Януковичу в допросе по видеосвязи
27/12/2016 06:31
Януковича не будут допрашивать по видеосвязи
В связи с отказом суда удовлетворить ходатайство Януковича защита экс-президента заявила судье отвод
Печерский райсуд Киева отказал экс-президенту Украины Виктору Януковичу в ходатайстве о проведении его допроса в режиме видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего главы государства Виталия Сердюка.
«Был суд о предоставлении разрешения на досудебное (заочное) расследование по делу о госизмене. В рамках данного суда заявлялось ходатайство лично Виктором Януковичем о его допросе. Странно, но и суд, и прокуратура отказались получать от него показания по видеосвязи», - сообщил Сердюк и добавил, что суд аргументировал отказ тем «если есть адвокат, то допрашивать само лицо, обвиняемое в совершении преступлений, нет смысла».
«Это грубо противоречит Европейской конвенции по правам человека, это грубо противоречит принципам уголовного судопроизводства, потому что право предстать перед судом и дать суду показания - это абсолютное и нерушимое право каждого гражданина как Украины, так и любой другой страны», - считает адвокат.
В связи с отказом суда удовлетворить ходатайство защита Януковича заявила судье отвод.
Напомним, 15 декабря Киевский суд разрешил Генеральной прокуратуре Украины задержать Януковича по обвинению в госизмене.
Ранее «Комментарии» писали о том, что обнародовано видео выступлений Януковича, Захарченко и Клюева по делу о госперевороте в Украине.
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