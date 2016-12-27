Савченко рассказала, кто ее финансирует
27/12/2016 12:33
По Словам Савченко, ей помогают «добрые люди»
Народный депутат Надежда Савченко на пресс-конференции во Львове рассказала откуда идет финансирование созданной ею общественной платформы «Руна"
«Есть люди, которые спрашивают, как мы можем помочь? Поэтому у нас есть два открытых фонда, один зарегистрирован на меня, который открыла еще моя сестра, когда я находилась в тюрьме. Второй фонд, это открытый на общественную организацию… Если вы хотите присоединиться или идеей, или финансами, или какой-то другой помощью, мы всегда открыты», - заявила Савченко, передает «Украина.112»
Так Савченко пояснила откуда у ее политического проекта «Руна» средства на финансирование.
«Возникает очень много насмешек того, что означают сами слова «Руна», или что это будет за платформа, или что за люди сидят рядом с Савченко. Такие же люди, как я, такие же люди, как и вы, которые сейчас нас смотрят и слушают», - сказал она.
Также она добавила, что ее никто не финансирует.
Как сообщали «Комментарии», нардеп Надежда Савченко сегодня на пресс-конференции во Львове заявила о создании общественной платформы «Руна»
фото: sev.life
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Теги: Савченко
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