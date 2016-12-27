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Власть

Российский суд признал Евромайдан госпереворотом

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Российский суд признал Майдан государственным переворотом

Российский суд признал Майдан государственным переворотом

Дорогомиловский суд Москвы признал события, которые происходили в Украине в 2014 году государственным переворотом, тем самым удовлетворив иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника

В ходе процесса суд допросил высших руководителей Украины, оставивших свои посты, в том числе бывшего президента страны Виктора Януковича, передают РИА Новости.

Как сообщали «Комментарии», Дорогомиловский суд Москвы начал процесс по делу о событиях, которые происходили в Украине в 2014 году. Соответствующий иск подал бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник с целью добиться признания нелегитимности нынешней власти в Украине.

Отмечается, что российский суд признал исковое заявление подлежащим к рассмотрению и утром четверга, 15 декабря, начал слушать по существу гражданское дело.

В качестве заинтересованных лиц по этому делу в иске указаны глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус, бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский, бывший президент Украины Виктор Янукович и президент Украины Петр Порошенко. 

Позже стало известно, что Янукович примет участие в заседании, и Олейник готов дойти с этим вопросом до Европейского суда по правам человека. 

Напомним, в Украине Олейник объявлен в розыск по обвинению в злоупотреблении властью и служебном подлоге при проведении голосования за « диктаторские законы 16 января».  

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Теги: Майдан, революция

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