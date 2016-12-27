Присяжнюк назначен начальником полиции Ровенской области

Заместитель главы Национальной полиции Украины Алексей Руденко представил личному составу полиции Ровенской области нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Ровенской области Валерия Присяжнюка, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области.

"Только совместными усилиями с областной администрацией и органами местного самоуправления мы сможем все сделать, чтобы жители области чувствовали себя комфортно и безопасно. Все остальное - в ходе работы», - сказал Присяжнюк.

Справка: Присяжнюк родился 5 июня 1960 года в пгт Дзержинск Житомирской области. Окончил Луцкий педагогический университет. Работал на должностях участкового инспектора и оперуполномоченного в различных отделах Житомирского районного отдела внутренних дел.

Как сообщали «Комментарии», предыдущий руководитель полиции Ровенской области Сергей Князев ушел с должности 10 ноября.