МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Присяжнюк назначен начальником полиции Ровенской области

0

Начальник ГУ НП в Ровенской области Валерий Присяжнюк

Начальник ГУ НП в Ровенской области Валерий Присяжнюк

Заместитель главы Национальной полиции Украины Алексей Руденко представил личному составу полиции Ровенской области нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Ровенской области Валерия Присяжнюка, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области.

 "Только совместными усилиями с областной администрацией и органами местного самоуправления мы сможем все сделать, чтобы жители области чувствовали себя комфортно и безопасно. Все остальное - в ходе работы», - сказал Присяжнюк.

Справка: Присяжнюк родился 5 июня 1960 года в пгт Дзержинск Житомирской области. Окончил Луцкий педагогический университет. Работал на должностях участкового инспектора и оперуполномоченного в различных отделах Житомирского районного отдела внутренних дел.

Как сообщали «Комментарии», предыдущий руководитель полиции Ровенской области Сергей Князев ушел с должности 10 ноября.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Ровенская область, полиция

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Нацполиция зашла в тупик в расследовании убийства Шеремета

Нацполиция зашла в тупик в расследовании убийства Шеремета

"> Аваков рассчитывает, что имя нового главы Нацполиции станет известно в феврале

Аваков рассчитывает, что имя нового главы Нацполиции станет известно в феврале

"> Нацполиция требует ареста членов банды, задержанной после перестрелки в Княжичах

Нацполиция требует ареста членов банды, задержанной после перестрелки в Княжичах

"> В Нацполиции рассказали о 618 уличенных во взятках чиновниках

В Нацполиции рассказали о 618 уличенных во взятках чиновниках

Загрузка...

Последние новости

17:04

Турецкий арбитр назначил пенальти за игру рукой вратаря (ВИДЕО)

16:57

Штаб по подготовке госпереворота в 2014 году располагался в посольстве США - Янукович

16:33

Гройсман пообещал до конца недели решить судьбу ОПЗ

16:31

LG показала парящий Bluetooth-динамик

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Мэрия Одессы выделила средства на закупку противовирусного препарата

Мэрия Одессы выделила средства на закупку противовирусного препарата »

Запорожье

Пенсионер отдал псевдоправоохранителю 20 тыс. грн

Пенсионер отдал псевдоправоохранителю 20 тыс. грн »

Харьков

Харьковчанам обещают, что проблем с сахаром в регионе не будет

Харьковчанам обещают, что проблем с сахаром в регионе не будет »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.