Присяжнюк назначен начальником полиции Ровенской области
27/12/2016 15:16
Начальник ГУ НП в Ровенской области Валерий Присяжнюк
Заместитель главы Национальной полиции Украины Алексей Руденко представил личному составу полиции Ровенской области нового руководителя Главного управления Национальной полиции в Ровенской области Валерия Присяжнюка, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Ровенской области.
"Только совместными усилиями с областной администрацией и органами местного самоуправления мы сможем все сделать, чтобы жители области чувствовали себя комфортно и безопасно. Все остальное - в ходе работы», - сказал Присяжнюк.
Справка: Присяжнюк родился 5 июня 1960 года в пгт Дзержинск Житомирской области. Окончил Луцкий педагогический университет. Работал на должностях участкового инспектора и оперуполномоченного в различных отделах Житомирского районного отдела внутренних дел.
Как сообщали «Комментарии», предыдущий руководитель полиции Ровенской области Сергей Князев ушел с должности 10 ноября.
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Теги: Ровенская область, полиция
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