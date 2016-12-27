Штаб по подготовке госпереворота в 2014 году располагался в посольстве США - Янукович

Штаб по подготовке и проведению государственного переворота в Киеве в 2014 году располагался в посольстве США. Об этом во время дачи показаний в Дорогомиловском суде Москвы заявил бывший президент Украины Виктор Янукович

Янукович рассказал, что на руководство страны было оказано серьезное давление после отказа подписать соглашение об ассоциации с ЕС.

«Он не указал конкретно, кто оказывал давление, но он сообщил о том, что штаб госпереворота реально был в посольстве США», - сообщил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передает Национальная служба новостей (НСН).

Как сообщали «Комментарии», Дорогомиловский суд Москвы начал процесс по делу о событиях, которые происходили в Украине в 2014 году. Соответствующий иск подал бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник с целью добиться признания нелегитимности нынешней власти в Украине.

Отмечается, что российский суд признал исковое заявление подлежащим к рассмотрению и утром четверга, 15 декабря, начал слушать по существу гражданское дело.

В качестве заинтересованных лиц по этому делу в иске указаны глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус, бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский, бывший президент Украины Виктор Янукович и президент Украины Петр Порошенко.

Позже стало известно, что Янукович примет участие в заседании, и Олейник готов дойти с этим вопросом до Европейского суда по правам человека.

Напомним, в Украине Олейник объявлен в розыск по обвинению в злоупотреблении властью и служебном подлоге при проведении голосования за « диктаторские законы 16 января».

27 декабря Дорогомиловский суд Москвы признал события, которые происходили в Украине в 2014 году государственным переворотом, тем самым удовлетворив иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника.