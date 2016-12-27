Блокада ДНР и ЛНР без решения Порошенко невозможна

Решение о блокировании неподконтрольных Украине территорий Донбасса находится исключительно в компетенции верховного главнокомандующего – президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, комментируя инициативу добровольцев и ветеранов АТО по блокированию ДНР/ЛНР.

«Будет принято решение блокировать – значит, будем блокировать. Не будет принято такое решение верховным главнокомандующим – значит, этого делать никто не будет. Тех, кто попытается сами делать импровизированные блокпосты в зоне АТО – этого не будет», – сказал Турчинов журналистам.

Он также отметил, что военнослужащие должны исполнять приказы командования.

«Те, кто сами себе поставили задачу и побежали ее реализовывать, будут только дестабилизировать ситуацию», – считает секретарь СНБО.

Ранее «Комментарии» писали о том, что, по мнению Турчинова, 2017-й может стать переломным в освобождении оккупированных территорий.

Напомним,16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения из плена украинских военных. Если боевики не начнут обмен пленными, их ждет экономическая блокада. Ветераны также заявили, что прежде всего они будут бороться с контрабандой металла, леса, алкоголя и сигарет и не намерены ущемлять местных жителей, которые проносят продукты питания.

Позже министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил о том, что блокада оккупированных территорий Донбасса может обернуться серьезными последствиями для Украины