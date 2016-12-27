Телеканал «Украина» уличили в показе российского кино
27/12/2016 20:10
Нацсовет по телевидению и радиовещанию проведет внеплановую проверку канала
Прокатное удостоверение сериала «Старшая сестра» было аннулировано Государственным агентством по вопросам кино
Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию проведет внеплановую проверку телеканала «Украина» из-за трансляции российского сериала «Старшая сестра», сообщила во вторник, 27 декабря, пресс-служба регулятора, передает Капитал.
«Регулятор внепланово проверит телеканал «Украина»... в связи с трансляцией сериала «Старшая сестра», – говорится в сообщении. В Нацсовете сообщили, что зафиксировали трансляцию телесериала в ходе мониторинга, отметив, что прокатное удостоверение сериала было аннулировано Государственным агентством по вопросам кино из-за нарушения.
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