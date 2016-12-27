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Власть

Украинские декоммунизаторы отчитались о проделанной работе

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Владимир Вятрович, директор Института национальной памяти, объяснил, что декоммунизация еще не завершена

Владимир Вятрович, директор Института национальной памяти, объяснил, что декоммунизация еще не завершена

В стране переименовали тысячу населенных пунктов и 51 тысячу улиц

В ходе декоммунизации Украина переименовала 987 населенных пунктов и более чем 51 тысячу улиц, площадей и скверов. Кроме того, демонтированы 2389 памятников и памятных знаков (в том числе 1320 – Ленину). Это следует из подсчетов Института национальной памяти.

По словам директора института Владимира Вятровича, за период действия закона о декоммунизации Украина сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости.

«Но декоммунизация не завершена… должна продолжаться работа по донесению информации о преступлениях коммунистического тоталитарного режима и борьбу с ним украинцев», – добавил Вятрович.

Фото: Оля Дмитрук / Facebook

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Теги: Вятрович, памятник

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