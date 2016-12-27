Украинские декоммунизаторы отчитались о проделанной работе
27/12/2016 20:58
Владимир Вятрович, директор Института национальной памяти, объяснил, что декоммунизация еще не завершена
В стране переименовали тысячу населенных пунктов и 51 тысячу улиц
В ходе декоммунизации Украина переименовала 987 населенных пунктов и более чем 51 тысячу улиц, площадей и скверов. Кроме того, демонтированы 2389 памятников и памятных знаков (в том числе 1320 – Ленину). Это следует из подсчетов Института национальной памяти.
По словам директора института Владимира Вятровича, за период действия закона о декоммунизации Украина сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости.
«Но декоммунизация не завершена… должна продолжаться работа по донесению информации о преступлениях коммунистического тоталитарного режима и борьбу с ним украинцев», – добавил Вятрович.
Фото: Оля Дмитрук / Facebook
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