Писному на Новый год подарят украинскую таможню
28/12/2016 13:56
Сердюка до новогодних праздников назначат на руководящую должность в ГПУ
Перед новогодними праздниками Генеральный прокурор Юрий Луценко подпишет распоряжение о назначении Сергея Сердюка, по совместительству, кума генерала Службы безопасности Украины Василия Писного, на руководящую должность в ГПУ на которой он будет контролировать работу таможни. Об этом сообщил источник в Генеральной прокуратуре.
Отмечается, что кандидатура Сергея Сердюка уже согласована.
Ранее сообщалось о том, что Сергей Сердюк фигурировал в СМИ в связи с громкими коррупционными скандалами на таможне.
Когда только появилась впервые информация в прессе о возможном назначении Сердюка нардеп Владимир Парасюк заявлял, что такое кадровое решение будет иметь крайне негативный эффект.
Парасюк отмечал, что у Сердюка нет ни чести, ни совести, а также, что он никогда не жил порядочно. «Поэтому здесь даже нечего комментировать - он должен сидеть в тюрьме», - заявлял Парасюк.
Также он заявлял о том, что Сердюк установит контроль над всеми таможнями и будет пытаться внедрить там коррупционные схемы по конвертации служебного положения в денежные потоки. «Сотрудников ведомства могут начать шантажировать и требовать от них деньги, или подставлять и возбуждать уголовные дела. «Здесь нет ничего нового, именно этим Писный занимался всю свою жизнь», - заявлял Парасюк.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: Сердюк, таможня, назначение
Последние новости
|
14:01
|
13:58
|
13:56
|
13:44
В январе Штаб Ахметова доставит помощь в 94 села Донецкой области
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0