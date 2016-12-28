Писному на Новый год подарят украинскую таможню

Перед новогодними праздниками Генеральный прокурор Юрий Луценко подпишет распоряжение о назначении Сергея Сердюка, по совместительству, кума генерала Службы безопасности Украины Василия Писного, на руководящую должность в ГПУ на которой он будет контролировать работу таможни. Об этом сообщил источник в Генеральной прокуратуре.

Отмечается, что кандидатура Сергея Сердюка уже согласована.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Сердюк фигурировал в СМИ в связи с громкими коррупционными скандалами на таможне.

Когда только появилась впервые информация в прессе о возможном назначении Сердюка нардеп Владимир Парасюк заявлял, что такое кадровое решение будет иметь крайне негативный эффект.

Парасюк отмечал, что у Сердюка нет ни чести, ни совести, а также, что он никогда не жил порядочно. «Поэтому здесь даже нечего комментировать - он должен сидеть в тюрьме», - заявлял Парасюк.

Также он заявлял о том, что Сердюк установит контроль над всеми таможнями и будет пытаться внедрить там коррупционные схемы по конвертации служебного положения в денежные потоки. «Сотрудников ведомства могут начать шантажировать и требовать от них деньги, или подставлять и возбуждать уголовные дела. «Здесь нет ничего нового, именно этим Писный занимался всю свою жизнь», - заявлял Парасюк.