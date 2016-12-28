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Власть

Полпред ЛНР исключил возвращение Донбасса Украине

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Дейнего заявил о нежелании Киева принимать Донбасс

Дейнего заявил о нежелании Киева принимать Донбасс

Возвращение так называемых республик Донбасса в Украину невозможно и вина в этом лежит на украинских властях. Об этом комментируя итоги круглого стола в Москве заявил представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего

«Главный итог года Минских переговоров в это обзор не попал. Если внимательно и вдумчиво посмотрите полную запись Круглого стола, думаю, суть итогов года заметите сразу - возврат республик в Украину невозможен. И не потому, что республики не хотят (а люди это однозначно заявили на референдумах), а потому, что Украина сделала все, чтобы это стало невозможным», - написал он на своей странице в Facebook.

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Теги: ДНР, ЛНР

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