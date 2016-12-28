К 2020 году Украина перейдет на контрактную армию

Вооруженные силы Украины на службу только по контракту могут перейти через 3 года. Об этом сообщил глава подкомитета №5 Комитета реформ Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.
«К 2020 году у нас есть перспектива перейти на 100% армию по контракту» - сказал он.
По его словам, всего на службу по контракту планируется набрать 250 тысяч украинцев, «это по нормам мирного времени».
Также он отметил, что в 2016 году на контракт принято больше желающих, чем за последние 15 лет.
«На сегодняшний день в ВСУ приняты более 67 тыс. на военную службу по контракту. В том числе, более 7,5 тыс. офицеров. Это больше, чем за последние 15 лет», - сказал он.
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Источник: «УкрИнформ»,
Теги: контрактная армия, ВСУ
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