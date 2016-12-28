К 2020 году Украина перейдет на контрактную армию

Вооруженные силы Украины на службу только по контракту могут перейти через 3 года. Об этом сообщил глава подкомитета №5 Комитета реформ Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Кропивченко.

«К 2020 году у нас есть перспектива перейти на 100% армию по контракту» - сказал он.

По его словам, всего на службу по контракту планируется набрать 250 тысяч украинцев, «это по нормам мирного времени».

Также он отметил, что в 2016 году на контракт принято больше желающих, чем за последние 15 лет.

«На сегодняшний день в ВСУ приняты более 67 тыс. на военную службу по контракту. В том числе, более 7,5 тыс. офицеров. Это больше, чем за последние 15 лет», - сказал он.