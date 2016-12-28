Названы президентские предпочтения украинцев

Большинство граждан считают, что Украине нужны новые политические лидеры

Досрочное прекращение полномочий президента и проведение внеочередных президентских выборов поддерживают 47% украинцев, не поддерживают 37,9%. В голосовании на внеочередных президентских выборах готовы принять участие 65% респондентов.

Таковы результаты социологического опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 16–20 декабря 2016 года в рамках проекта MATRA посольства Нидерландов.

Если бы такие выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали бы 11,9%, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко 11,1%, за лидера парламентской фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко 8,4%, сообщает Украинская правда.

Согласно результатам опроса 61,8% опрошенных считают, что Украине нужны новые политические лидеры, 27,5% считают, что вполне достаточно имеющихся.

В качестве новых политических лидеров респонденты, имея возможность назвать до пяти фамилий, указали внефракционных народных депутатов Надежду Савченко (11,4%) и Евгения Мураева (7,9%), экс-главу Одесской областной государственной администрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили (10,8%), лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича (7,1%), лидера Радикальной партии Олега Ляшко (6,3%), главу антикоррупционного парламентского комитета Егора Соболева (5,6%), лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко (5%).

В ходе опроса проведенного во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, было опрошено 2 тыс. 18 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Фото: День