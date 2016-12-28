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Власть

Сербия – Украине: Не нужно читать нам лекции

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Белград посчитал, что в резолюции по Крыму содержится много безосновательных нападок на Россию

Белград посчитал, что в резолюции по Крыму содержится много безосновательных нападок на Россию

Ранее посол Украины заявил, что своим голосованием против украинской резолюции по Крыму Сербия «выстрелила себе в ногу»

Таким образом Белград ответил на критику Киева по поводу того, что Сербия не поддержала резолюцию ООН по правам человека в Крыму.

Сербия резко отреагировала на критику украинского посла по поводу того, что Белград не поддержал резолюцию ООН по правам человека в Крыму, пишет Корреспондент.net со ссылкой на SputnikNews

«Не нужно читать нам лекции и вмешиваться в политику нашей страны», – заявил сербский министр иностранных дел Ивица Дачич.

Ранее посол Украины Александр Александрович заявил, что своим голосованием против украинской резолюции по Крыму Сербия «выстрелила себе в ногу, и это решение может вернуться вам бумерангом», скорее всего, имея в виду проблему Косово.

По словам сербского посла, Белград голосовал против украинской резолюции не потому что выступает против территориальной целостности Украины, а потому, что в документе содержится «очень много резких слов и безосновательных нападок на Россию».

«Кроме того, я совсем не уверен, что все те, кто голосовал за украинскую резолюцию в отношении Крыма, проголосовали бы аналогично, если бы речь шла о сербском Косово», – добавил глава сербского МИД.

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Теги: Сербия, Белград, Крым, резолюция

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