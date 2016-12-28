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Власть

Посол США в Украине похвалила украинских чиновников

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2016 год был объявлен годом английского языка в Украине

2016 год был объявлен годом английского языка в Украине

Мари Йованович отметила, что они стали лучше владеть английским

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович заявила, что украинские чиновники стали лучше владеть английским языком. Об этом она сказала на встрече с Президентом Петром Порошенко по случаю подведения итогов Года английского языка в Украине.

Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Йованович отметила, что в Украине значительно повысился уровень владения и использования английского языка среди чиновников, а проекты по изучению английского языка, которые были реализованы в этом году, охватили большое количество как детей и молодежи, так и взрослого населения, особенно преподавателей английского языка в маленьких городках Украины. Она также отметила, что эти проекты будут продолжены и в 2017 году.

«Я очень горжусь сегодня присутствовать здесь. Это очень прекрасная возможность праздновать Год английского языка в Украине. Мы гордимся тем, что можем поддержать Украину, ее мирное будущее», – сказала Мари Йованович и проинформировала о проектах изучения английского языка, которые были реализованы в 2016 году и запланированы на 2017 год.

Посол также отметила высокий уровень взаимодействия между правительственными структурами, парламентским корпусом и общественными организациями в реализации всех многочисленных проектов по изучению английского в Украине.

Напомним, 2016 год был объявлен годом английского языка в Украине. Следующий, 2017 год будет в Украине Годом немецкого языка.

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Теги: посол, США, язык, Порошенко

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   © «Комментарии:», 2016

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