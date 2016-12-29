Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции
29/12/2016 12:24
ГФС начала расследование в связи с фактами занижения цены товаров
Бывший руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции. Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров
ГФС начала расследование в связи с фактами занижения цены товаров и другими нарушениями.
В течение нескольких недель после отставки Марушевской в середине ноября таможня Одесской области увеличила свои доходы на 30% или на 300 млн гривен.
Согласно официальным сведениям о таможенных поступлениях в период с января по октябрь, Одесская таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев в 2016 году.
Как сообщали «Комментарии», 6 декабря Юлия Марушевская официально уволена с должности главы Одесской таможни.
Напомним, заявление на увольнение глава Одесской таможни подала еще 14 ноября. Она пояснила, что на такой шаг пошла из-за того, что реализация проекта реформ зашла в безвыходную ситуацию.
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Источник: «Reuters»,
Теги: Одесская таможня
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