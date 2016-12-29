Бывший руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская попала под следствие по подозрению в коррупции. Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров

ГФС начала расследование в связи с фактами занижения цены товаров и другими нарушениями.

В течение нескольких недель после отставки Марушевской в середине ноября таможня Одесской области увеличила свои доходы на 30% или на 300 млн гривен.

Согласно официальным сведениям о таможенных поступлениях в период с января по октябрь, Одесская таможня не выполнила план в семи из 10 месяцев в 2016 году.

Как сообщали «Комментарии», 6 декабря Юлия Марушевская официально уволена с должности главы Одесской таможни.

Напомним, заявление на увольнение глава Одесской таможни подала еще 14 ноября. Она пояснила, что на такой шаг пошла из-за того, что реализация проекта реформ зашла в безвыходную ситуацию.