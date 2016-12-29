По делу Ефремова группе экс-чиновников предъявлены подозрения
29/12/2016 13:27
Пятерых чиновников подозревают в госизмене
Чиновники подозреваются в захвате здания СБУ в Луганской области и совершении действий с целью изменения границ Украины.
В рамках расследования уголовного производства в отношении экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова в Генпрокуратуре Украины (ГПУ) составили сообщения о подозрении народному депутату Сергею Горохову, экс-главе Луганского облсовета Валерию Голенко, его первому заместителю Евгению Харину, экс-мэру Луганска Сергею Кравченко и его первому заместителю Манолису Пилавову, сообщили в пресс-службе ГПУ.
В Генпрокуратуре отметили, что на основании собранных надлежащих и допустимых доказательств указанные лица обоснованно подозреваются в:
1) пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, управления Службы безопасности Украины в Луганской области с целью незаконного пользования им и препятствования нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);
2) совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины);
3) организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);
4) государственной измене ˗ то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Также их подозревают в содействии создании самопровозглашенной ЛНР и государственной измене.
Сообщается о розыске указанных лиц, а также депутата Луганского областного совета Арсена Клинчаева. Также ГПУ поручила задержать подозреваемых и заключить их под стражу
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Источник: «Комментарии»,
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