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Власть

Украина за год направила России более 200 дипломатических нот

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На поведении РФ это мало отразилось

МИД Украины помогает в освобождении политзаключенных в России

за этот года Украина направила Российской Федерации более 200 дипломатических нот. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«В целом, пожалуй, было направлено за этот год более 200 дипломатических нот, а также различных обращений в те или иные компетентные органы в зоне РФ, например, в следственный комитет или пенитенциарные учреждения РФ с требованием предоставить допуск нашим консулам на разрешение встретиться с нашими политическими заключенными», – заявила она.

Вместе с тем, Беца отметила, что на поведении РФ это мало отразилось.

«В общем, ничего в поведении не изменилось, но мы продолжаем работать, потому что освобождение каждого политического заключенного, каждого незаконно удерживаемого гражданина Украины – это приоритет номер один для нас, для руководства государства, для МИД Украины», – отметила Беца.

По ее словам, у Украины есть абсолютная поддержка международного сообщества и «все понимают, что РФ использует украинцев как заложников, как фактически предмет торга в достижении тех или иных политических целей».

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Теги: МИД Украины, МИД России

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