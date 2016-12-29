Печерский суд Киева снял арест со средств троих физических лиц в сумме 15 миллионов долларов на счетах в ПАО «Всеукраинский банк развития», который принадлежит сыну экс-президента Александру Януковичу, свидетельствуют решения суда за 19-26 декабря.

В 2015 году Печерский суд арестовал счета по факту незаконного кредитования региональных железных дорог банком сына бывшего президента Виктора Януковича Александра Януковича

Сообщалось, что арест попали счета самого сына экс-президента, четырех компаний, а также 32 физлиц, среди которых были работники самого банка. Всего арестовано 2,75 млрд грн.

Позже стало известно о том, что с 19 декабря суд начал снимать аресты с денежных средств физических лиц. Так был снят арест с денежных средств Валерии Есаулковой, которая работала офис-менеджером в «Всеукраинском банке развития». Адвокат Есаулковой предоставил суду документы о том, что она в ноябре 2013 года взяла в долг 4,8 млн долларов в Яшара Ходжаева.