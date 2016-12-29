Порошенко опасается терактов на объектах государственной важности

В Украине сохраняется вероятность террористических актов и диверсий на объектах государственной важности. Об этом заявил президент Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.
«Сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры», - сказал он.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что силовикам не поступала информация о возможных терактах в стране в период праздников.
Как заявил Порошенко, в стране выстроена хорошая работа Службы безопасности, которая способна вовремя предупреждать такие действия.
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Источник: «Комментарии»,
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