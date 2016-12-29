Киев ввел дополнительные санкции против России

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц Российской Федерации, сообщает пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны.

«Из-за продолжающейся гибридной агрессии РФ против Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора. В частности, применены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную думу России по результатам так называемых выборов, проведенных оккупационными властями на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, членов так называемых избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству. Также санкции введены в отношении должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконного содержания украинских граждан в России», - говорится в сообщении.

Также СНБО применил санкции к бывшим руководителям Украины, которые объявлены в розыск и скрываются за границей и причастны к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии РФ против Украины.

Санкции еще введены против подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведению Россией гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве.

«Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные в отношении физических и юридических лиц, продлены на 1 год», - отметили в пресс-службе.