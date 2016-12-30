Главным полицейским Киевской области стал Ценов

Главное управление Национальной полиции в Киевской области возглавил Дмитрий Ценов,сообщили в пресс-службе главка полиции столичного региона.
Новоназначенного руководителя 29 декабря представил и. о. главы Нацполиции Вадим Троян. Он отметил, что полиция Киевской области уже прошла часть реформ и львиная их доля должна состояться в следующем году.
На церемонии представления присутствовали глава Киевской ОГА Александо Горган, депутаты, представители судебной власти и ветераны МВД.
Ценов отметил, что знаком с проблемами полицейских и общими усилиями можно выполнить поставленные задачи.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: полиция, Киевская область
Последние новости
|
12:35
|
12:30
|
12:30
|
12:27
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0