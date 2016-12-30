Главным полицейским Киевской области стал Ценов

Главное управление Национальной полиции в Киевской области возглавил Дмитрий Ценов,сообщили в пресс-службе главка полиции столичного региона.

Новоназначенного руководителя 29 декабря представил и. о. главы Нацполиции Вадим Троян. Он отметил, что полиция Киевской области уже прошла часть реформ и львиная их доля должна состояться в следующем году.

На церемонии представления присутствовали глава Киевской ОГА Александо Горган, депутаты, представители судебной власти и ветераны МВД.

Ценов отметил, что знаком с проблемами полицейских и общими усилиями можно выполнить поставленные задачи.