Омелян в осаде: коррупция из «Укрзализныци» перебирается в министерство

Усилия министра инфраструктуры Владимира Омеляна ликвидировать коррупцию в «Укрзализныци» могут быть нивелированы.

Его критика в отношении главы правления УЗ Войцеха Балчуна остается без реакции со стороны Кабмина. А старое железнодорожное лобби пытается создать Омеляну условия, при которых он потеряет контроль не только над железной дорогой, но и над министерством.

Сигналом стало назначение госсекретарем МИУ Андрея Галущака. По информации «Левого берега», он получил эту должность при содействии Владимира Гройсмана и главы транспортного комитета ВРУ Ярослава Дубневича, решивших двинуть начальника департамента инвестиционной политики «Укрзализныци» на повышение.

«Галущака «продвигали» братья Дубневичи – в первую очередь Ярослав, а также Владимир Гройсман. Съели УЗ и решили перекусить Министерством», - цитирует авторитетное издание своих собеседников в МИУ. Естественно, есть опасения, что новоиспеченный госсекретарь будет лоббировать интересы братьев Дубневичей, бизнес которых, как поговаривают, завязан на закупках «Укрзализныци».

Владимир Омелян категорически отказался работать с соратником Каськива. Новоиспеченный госсекретарь МИУ во времена Януковича трудился в Госнацпроекте, где курировал «Воздушный экспресс» и «LNG-терминал».

При этом фигура госсекретаря в министерстве отнюдь не декоративная. Его обязанности – реализация инициатив министра и управление аппаратом ведомства. Госсекретарь назначается на 5 лет и, в отличие от министра, не зависит от состава правительства. Фактически он заменит замминистра – руководителя аппарата.

Пост главы аппарата Омелян занимал в МИУ при министре Андрее Пивоварском, и понимает, какие полномочия получит Галущак. По его словам, если госсекретарь станет руководствоваться не государственными интересами – это большая угроза для президента и налогоплательщиков.

«Не исключено, мы увидим, что те или иные принятые решения будут саботироваться. К тому же есть вероятность, что госсекретари могут стать лоббистами отдельных бизнес-групп или даже в каких-то случаях — открытых коррупционеров», - пояснил Омелян.

Назначение Галущака обострило противостояние между министром и главой УЗ. В последних интервью Омелян заявил, якобы Балчун вместо формирования прозрачной европейской компании, подыгрывает отдельным политикам в обмен на защиту от критики министра.

«В случае Балчуна я вижу постоянные какие-то поиски политических компромиссов непонятного для меня характера. Я считаю, что такая кадровая политика и неэффективность работы компании связана с тем, что эти политические компромиссы не дают шанса для реформ. Потому что политические компромиссы предусматривают сохранение коррупционных потоков и непрозрачное управление компанией», - отметил Омелян.

Одновременно министр выступил против инициированного Балчуном повышения тарифов.

«Мы не видим пока достаточного экономического обоснования (повышению тарифов). Мне надоело все время слушать те же аргументы: есть проблема – автоматически давайте мы поднимем тариф. Это поведение стандартного монополиста, который переводит свою бесхозяйственность на своих клиентов или на государство. Так не должно быть. Они должны улучшить свою работу, сервис, внимательно посмотреть на себестоимость и структуру расходов», - заявил глава министр.

Позиция Омеляна понятна: с помощью повышения тарифов остается возможность сохранить неэффективные закупки, выгодные железнодорожному лобби.

Балчун делает вид, что строит конструктивные отношения с министром, но Омелян четко дал понять, что не поддержит взятое с потолка повышение. Или железнодорожному лобби придется искать другого министра.