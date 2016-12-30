Структуры Злочевского оштрафовали на 3,1 миллиона

АМКУ оштрафовал аффилированные с экс-министром экологии Николаем Злочевским структуры на 3,12 млн грн за приобретение контроля над «Куб-Газ» без разрешения ведомства, говорится в сообщении АМКУ

В частности, аффилированная с Burisma Holdings виргинская компания Resano Trading Ltd. оштрафована на 0,105 млн грн за покупку акций Kubgas Holding Ltd. (Кипр) без разрешения ведомства.

В свою очередь, компании Brociti Investments Ltd., ООО «Инфокс» и физлицо-директор «Инфокс» оштрафованы на 3,015 млн грн за получение контроля над ООО «Куб-Газ» (Харьков) без разрешения ведомства.