Структуры Злочевского оштрафовали на 3,1 миллиона

АМКУ оштрафовал аффилированные с экс-министром экологии Николаем Злочевским структуры на 3,12 млн грн за приобретение контроля над «Куб-Газ» без разрешения ведомства, говорится в сообщении АМКУ
В частности, аффилированная с Burisma Holdings виргинская компания Resano Trading Ltd. оштрафована на 0,105 млн грн за покупку акций Kubgas Holding Ltd. (Кипр) без разрешения ведомства.
В свою очередь, компании Brociti Investments Ltd., ООО «Инфокс» и физлицо-директор «Инфокс» оштрафованы на 3,015 млн грн за получение контроля над ООО «Куб-Газ» (Харьков) без разрешения ведомства.
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Источник: «Комментарии»,
Теги: штраф
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