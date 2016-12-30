Киев будет судиться с Россией из-за нарушения Договора о дружбе

Украина будет подавать в международный суд иск против России о нарушении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Об этом сообщил замглавы МИД Украины Вадим Пристайко.

Соответствующий иск по Большому договору между двумя странами готовился в течение года. «В нем [договоре] написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд», — сказал Пристайко.

По его словам, «пока этот пункт есть в договоре, но Россия его не выполняет, нам есть за что ее судить».

В то же время замглавы МИД Украины рассказал об исследованиях общественного мнения. Они «показывают, что, несмотря на все — нынешнюю войну, многовековую историю отношений между странами, в головах половины наших сограждан сидит, что это [Россия] братская дружественная страна». Поэтому дипломатам надо анализировать, к чему приведут те или иные решения, а не действовать эмоционально и «создавать проблему, которую потом героически придется преодолевать», добавил Пристайко.