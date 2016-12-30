Горбатко уволил с должности директора Одесского припортового завода.

Валерий Горбатко уволен с должности председателя правления и директора Одесского припортового завода. Об этом сообщило предприятие в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Соответствующее решение наблюдательный совет предприятия принял 28 декабря в связи с просьбой самого Горбатко уволить его по собственному желанию по состоянию здоровья.

Валерий Горбатко руководил ОПЗ с апреля 2004 года.