«Одесский припортовый завод» остановил производство

«Одесский припортовый завод» принял решение остановить производство, говорится в сообщении завода
«В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК «Нафтогаз Украины», которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, учитывая невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны «Нафтогаза» до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода», - говорится в сообщении.
В настоящее время «ОПЗ», по согласованию с Фондом государственного имущества, ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса на длительный период.
Руководителя ОПЗ Валерия Горбатко освободили от должности председателя правления ПАО.
Соответствующее решение наблюдательный совет предприятия принял 28 декабря в связи с просьбой Горбатко уволить его по собственному желанию по состоянию здоровья.
Горбатко руководил ОПЗ с апреля 2004 года.
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Теги: ОПЗ, Одесский припортовый завод
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