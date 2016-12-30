«Одесский припортовый завод» остановил производство

«Одесский припортовый завод» принял решение остановить производство, говорится в сообщении завода

«В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК «Нафтогаз Украины», которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, учитывая невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны «Нафтогаза» до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода», - говорится в сообщении.

В настоящее время «ОПЗ», по согласованию с Фондом государственного имущества, ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса на длительный период.

Руководителя ОПЗ Валерия Горбатко освободили от должности председателя правления ПАО.

Соответствующее решение наблюдательный совет предприятия принял 28 декабря в связи с просьбой Горбатко уволить его по собственному желанию по состоянию здоровья.

Горбатко руководил ОПЗ с апреля 2004 года.