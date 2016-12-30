Кабмин отложил приватизацию энергокомпаний до 2017-того года

Кабинет министров продлил до 30 ноября 2017 года срок продажи государственных пакетов акций энергетических компаний Украины, говорится в распоряжении Кабмина № 1057-р от 28 декабря 2016 года.

До 30 ноября продлены сроки размещения пакетов акций ОАО «Тернопольоблэнерго», ОАО «Запорожьеоблэнерго», АК «Харьковоблэнерго», ОАО «Хмельницкоблэнерго», ОАО «Черкассыоблэнерго», ПАО «Николаевоблэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «ДТЭК Днепроэнерго».

Также продлены сроки приватизации ПАО «ДТЭК Западэнерго», ОАО «ДТЭК Днепрооблэнерго», ОАО «ДТЭК Донецкоблэнерго», ПАО «Киевэнерго», ОАО «Центрэнерго», ПАО «Одесская ТЭЦ», ОАО «Херсонская ТЭЦ», ОАО «Одессаоблэнерго», ОАО «Николаевская ТЭЦ».

«Документом предусмотрено, что Фонд государственного имущества в течение 2017 года будет выставлять для продажи госпакеты акций указанных обществ в целях привлечения в развитие предприятий средств частных инвесторов и пополнения бюджета», - говорится в документе.