Новинский обсудил ситуацию на Донбассе с президентом Кипра

Лидер фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский провел рабочую встречу с президентом Республики Кипр в ходе которой поднимались вопросы внутриполитической обстановки в Украины и участия ЕС в разрешении конфликта на Востоке Украины
«Господин Анастасиадис отметил необходимость выполнения Минских соглашений всеми сторонами, и подчеркнул безальтернативность Минского процесса в вопросах достижения мира в Украине», - написал политик на своей странице в Facebook.
По его словам, были обсуждены вопросы, касающиеся взаимоотношений Канонической Православной Церкви и украинского государства.
Новинский также отметил, что президент Республики Кипр считает недопустимым вмешательство государства в церковные вопросы.
На встрече поднимались вопросы деятельности украинской оппозиции и Никос Анастасиадис раскритиковал преследование оппозиции, а также о необходимости соблюдения прав оппозиции и соблюдения основных норм демократического политического процесса в стране.
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