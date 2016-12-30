Новинский обсудил ситуацию на Донбассе с президентом Кипра

Лидер фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский провел рабочую встречу с президентом Республики Кипр в ходе которой поднимались вопросы внутриполитической обстановки в Украины и участия ЕС в разрешении конфликта на Востоке Украины

«Господин Анастасиадис отметил необходимость выполнения Минских соглашений всеми сторонами, и подчеркнул безальтернативность Минского процесса в вопросах достижения мира в Украине», - написал политик на своей странице в Facebook.

По его словам, были обсуждены вопросы, касающиеся взаимоотношений Канонической Православной Церкви и украинского государства.

Новинский также отметил, что президент Республики Кипр считает недопустимым вмешательство государства в церковные вопросы.

На встрече поднимались вопросы деятельности украинской оппозиции и Никос Анастасиадис раскритиковал преследование оппозиции, а также о необходимости соблюдения прав оппозиции и соблюдения основных норм демократического политического процесса в стране.