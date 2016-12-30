Украина обвинила Россию в снижении транзита газа

Нафтогаз обвинил российский Газпром в целенаправленных действиях по ограничению транзита украинской газотранспортной системой.

С 22 декабря транзит российского газа снизился на 19 процентов из-за увеличения поставок по Северному потоку в газопровод OPAL.

28 октября Еврокомиссия одобрила расширенный доступ Газпрома к Opal. Таким образом, Россия получила 90 процентов от общих мощностей газопровода в 25,6 млрд кубометров. Тем не менее, на днях суд остановил решение по доступу Газпрома к Opal.

В Нафтогазе сослались на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), согласно которым с 22 декабря Газпром значительно нарастил объемы транспортировки газа по газопроводу Северный поток.

«Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод OPAL. При этом объем транзита Украиной за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся», - говорится в сообщении.

В Нафтогазе подчеркнули, что данные ENTSOG позволяют предположить взаимосвязь между увеличением использования OPAL и уменьшением транзита Украиной и Словакией.

«Это ставит под сомнение утверждение о том, что решение Еврокомиссии о расширении доступа Газпрома к OPAL и отступление от стандартного европейского законодательства не приведут к уменьшению объемов транзита российского газа через территорию Украины», - говорится в сообщении.