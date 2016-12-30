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Власть

Порошенко наградил американских сенаторов

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Президент Украины пригласил Маккейна посетить Донбасс

Киев посетили представители республиканской и демократической  партий США

Сегодня в Киев прибыла делегация сената США во главе с сенатором Джоном Маккейном. В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобучар.

Президент Петр Порошенко во время встречи с американскими сенаторами предложил им посетить Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня. Об этом сообщает сайт главы государства.

Порошенко отметил важность принятия конгрессом США закона «О поддержке стабильности и демократии в Украине», что стало бы важным решением в интересах солидарности и единства с нашим государством.

Глава государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий.

«Очень важным является то, что в этой борьбе и наш народ, и парламент, и наше правительство бок о бок с американским народом. Мы чувствуем эту надежную поддержку и помощь. Это чрезвычайно важно в эти очень тяжелые дни для моей 45 миллионной страны», – сказал президент.

Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с минскими договоренностями и сохранения политики международных санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом.

Президент наградил Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Грэма за весомый личный вклад в укрепление отношений между Украиной и США.

Фото: president.gov.ua

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Теги: Маккейн, США, Порошенко

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