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Власть

Матиос сообщил о новых небоевых потерях сил АТО

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В 2016 году количество небоевых потерь впервые превысило число убитых противником

Минобороны сообщило, что в четверг погибших среди бойцов АТО не было

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что по состоянию на текущий момент силы АТО понесли крупные потери в Донбассе. Об этом он сообщил в своем Facebook.

«На фронте ныне потери – восемь военных», – заявил Матиос.

В то же время спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник в комментарии ЛІГА.net сообщил, что по состоянию на 16:00 30 декабря официально известно об одном раненом украинском военном за текущие сутки.

Мотузяник подчеркнул, что полная информация о потерях ВСУ в Донбассе за сутки будет обнародована на традиционном ежедневном брифинге в субботу, 31 декабря.

Позже Матиос уточнил, что под восемью потерями имел в виду троих раненных в боях и пять небоевых потерь за 29 декабря.

«Один – самоубийство, четверо – при неосторожном обращении с гранатой РГД-5. Это война, и ее последствия страшны», – отметил прокурор.

30 декабря 2016 года Минобороны сообщило, что в четверг погибших среди бойцов АТО не было, трое военных получили ранения.

Фото: Минобороны Украины

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Теги: АТО, потери, Матиос, Донбасс

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