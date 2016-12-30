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Власть

Порошенко опять не дождался поздравления от Путина

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Главы так называемых ДНР и ЛНР тоже не удостоились поздравления российского лидера

Поздравления президента РФ адресованы 32 главам зарубежных государств и правительств

Президент России Владимир Путин не поздравил президента Петра Порошенко с Новым годом и Рождеством. Следует отметить, что Путин и раньше, с 2014 года, не поздравлял украинского президента. Между тем свои поздравления российский президент направил руководителям всех стран СНГ.

«Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2017 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций», – сказано в нем.

Поздравления адресованы 32 главам зарубежных государств и правительств, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Также Путин поздравил с наступающими праздниками новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Кроме того, Путин поздравил с Новым годом действующего генерального секретаря Пан Ги Муна и избранного Антониу Гутерреша (вступит в должность с 1 января 2017 года).

В поздравлении отсутствуют главы так называемых ДНР и ЛНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко.

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Теги: Путин, Порошенко, Обама, поздравление

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