Украинские ракетостроители превзошли ракетчиков России

Глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны «ответственно заявил», что наши ракеты лучше российских

Украина обошла Российскую Федерацию в изготовлении ракетного оружия. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в эфире «5 канала».

«Мы начали новые программы. И я абсолютно хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи... Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться», – сказал он.

Напомним, что 29 декабря Кабмин опубликовал постановление, согласно которому украинским военным разрешается сбивать нарушителей воздушного пространства.

Как ранее писали СМИ, 2 декабря начальник Генштаба Виктор Муженко заявил об успешном завершении ракетных учений.

В первый день учений украинские военные запустили в небо над Черным морем 16 ракет. Все они попали точно в цель, по словам секретаря СНБО Александра Турчинова.