Посол Франции отвергла обвинения в задержке безвиза для Украины

Изабель Дюмон считает, что говорить, какой будет политика после выборов во Франции, пока еще очень рано

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что отсрочка безвизового для Украины из-за президентских выборов во Франции – это спекуляция. Об этом она сказала в интервью Укринформу.

Отвечая на вопрос, откуда появляются спекуляции посол сказала: «Вы сами знаете. Извините, но я же не могу комментировать спекуляции, которые не имеют никакой связи с реальностью».

Что касается будущего переговоров в нормандском формате после президентских выборов во Франции весной 2017 года, посол считает, что говорить о последствиях, какой будет политика после выборов, все-таки очень рано.

«В целом же я могу сказать, что обычно во французской системе внешняя политика мало меняется. Есть, конечно, нюансы. Но поскольку Франция играет значительную роль на мировой арене, то в основе ее внешней политики находятся твердые общие принципы – это защита прав человека, защита международного права, ну и естественно защита национальных интересов. Поэтому и после любой смены правительства эти базовые принципы сохраняются, все делается на основе базовых принципов», – добавила она.

Ранее посол Франции в Украине заявляла, что Франция поддерживает скорейшее введение безвизового режима Украины с Европейским союзом.