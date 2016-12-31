В России признали, что ракет, подобных новым украинским, у них нет

Вице-премьера РФ насмешило заявление Пашинского о превосходстве украинского ракетостроения над российским

Дмитрий Рогозин с иронией прокомментировал заявление Киева о том, что Украина обошла Россию в создании ракетного оружия.

Как сообщали «Комментарии», депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в эфире украинского «5 канала» заявил, что Украина разработала ракетное оружие, которого нет у России. Пашинский высказался на тему превосходства украинских ракет над российскими 30 декабря. «Я ответственно заявляю: мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания, и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться», – заявил он.

«Украина делает ракетное оружие, которого в России нет», – депутат Рады. Точнее, которого в России уже нет», – написал Рогозин на своей странице в Facebook.