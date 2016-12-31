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Власть

После новогодней ночи французы смогут развестись быстро и просто

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Многие французы с радостью заплатят чуть больше, лишь бы не ждать месяцами, пока их примет судья

С 1 января 2017 года во Франции вступают в силу новые правила бракоразводного процесса

Отныне французы могут прекратить супружеские отношения без участия судьи. Новые правила прописаны в «Законе о модернизации правосудия XXI века» и уже опубликованы в «Официальном бюллетене» Французской республики.

Поправка предусматривает возможность развестись по взаимному согласию, зарегистрировав соответствующий договор, подписанный супругами и их адвокатами, у нотариуса.

В договоре могут быть прописаны условия раздела имущества, общения с ребенком, размер алиментов и т.д.

Стоимость бракоразводного процесса чуть увеличится: регистрация договора у нотариуса обойдется в те же 50 евро, но придется оплатить обязательные услуги двух адвокатов. Впрочем, учитывая медлительность французской «бракоразводной машины», многие французы с радостью заплатят чуть больше, лишь бы не ждать месяцами, пока тебя примет судья.

Показательное решение вынес в начале декабря суд парижского пригорода Бобиньи, признавший французское государство виновным в затягивании бракоразводного процесса: женщине, желавшей расстаться с мужем, пришлось ждать приема у судьи более 11 месяцев.

Новые правила должны исправить эту ситуацию. Правда, упрощенный развод не может быть осуществлен, если ребенок против.

В любом случае ребенок должен подписать бумагу следующего содержания: «Я проинформирован, что имею право быть выслушанным судьей или назначенным им человеком для того, чтобы мои чувства были приняты во внимание – с целью организации моих отношений с родителями, которые желают развестись».

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Теги: развод, Франция, алименты

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