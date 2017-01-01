Порошенко пообещал повысить зарплаты военным в зоне АТО

Деньги украинских налогоплательщиков нужно тратить в первую очередь на обеспечение обороноспособности, считает президент

С 1 января военнослужащим, находящимся в зоне АТО, увеличат доплаты, заявил президент Петр Порошенко, пишут Вести.

«Я дал поручение министру обороны поднять доплаты, которые получают военнослужащие, которые находятся на первой линии, линии соприкосновения, в 6000 гривен, и тем военнослужащим, которые находятся на второй линии до 2 тысяч 400 гривен», – сказал он в субботу, выступая в Мариуполе.

Порошенко подчеркнул, что следует создавать «финансовую мотивацию» для военнослужащих.

Отметим, что указанные доплаты военные получают только во время пребывания в зоне АТО. Текущая надбавка солдатам на передовой – 4200 грн., остальным – 1200 грн. Таким образом, в 2017 году в зоне АТО военнослужащие будут получать как минимум 9400 грн. (базовая зарплата 7000 грн. + доплата 2400 грн.).

Порошенко также напомнил, что на оборонный сектор Украина тратит 5% ВВП, непосредственно на армию - более 3%.

«Уверен, что сейчас мы должны тратить деньги украинских налогоплательщиков в первую очередь на то, чтобы обеспечить надежную обороноспособность», – добавил он.

О повышении доплат также написал у себя на странице в Facebook советник президента Юрий Бирюков Он отметил, что со второго квартала начнется новый этап поднятия доплат

Фото: © Пресс-служба Администрации президента Украины