ТОП-10 политических событий года

Комментарии отобрали десять самых знаковых происшествий и явлений в украинском политическом поле, которыми запомнился 2016 год

Стабилизация фронта

Уходящий 2016-й стал первым годом с начала войны с Россией, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки боевиков самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» продвинуться дальше линии разграничения были отбиты. Зато украинская армия успешно развернула «ползучее» наступление в «серой зоне» буквально метр за метром - в районе Широкино и оккупированного Докучаевска, в Авдеевской промзоне и на Светлодарской дуге. Впрочем, стабилизация фронта в зоне АТО и укрепление обороноспособности страны развязала руки в политической борьбе между собой для всех ведущих украинских партий.

Отставка Яценюка

Год начался с обострения политического кризиса, вызванного взаимными обвинениями в коррупции в середине власти и окончательной потерей народного доверия в отношении премьера Арсения Яценюка и его Кабмина. В феврале о своей отставке объявил министр экономики Айварас Абромавичус, протестуя против коррупционного давления на него со стороны отдельных нардепов из БПП, а когда для увольнения всего правительства в Верховной Раде не хватило голосов, из парламентского большинства вышли фракции «Батьківщина» и «Самопоміч». Таким образом, вариантов выхода из кризиса осталось только два: либо отставка Яценюка и назначение нового премьера, либо парламентские перевыборы. 10 апреля Яценюк заявил о добровольном сложении с себя премьерских полномочий, а 14 апреля его увольнение утвердила ВР.

Премьерство Гройсмана

Формированием нового парламентского большинства в составе фракций БПП и «Народного фронта», а также апрельским назначением нового Кабмина во главе с премьером Владимиром Гройсманом был завершен политический кризис и нивелирована тема возможных перевыборов. Но из обещанных реформ украинцы пока ощутили только стремительное подорожание коммунальных тарифов, а о коалиционной стабильности нельзя говорить даже с сугубо арифметической точки зрения. В преддверии новогодних праздников общая численность двух фракций коалиции – БПП (142 нардепа) и «Народного фронта» (81 депутат) - составляла лишь 223 депутатских штыка, то есть на три мандата меньше, чем большинство от конституционного состава ВР.

Отсутствие Майдана-3

На фоне реального недовольства тарифами и отсутствия видимых результатов власти по улучшению экономического благосостояния народа украинское общество продемонстрировала свое неприятие революционных методов политической борьбы. Целый год страну пугали Майданом-3, но осеннее протестное обострение было фактически помножено на ноль. Власти удалось связать все акции протеста с пресловутым российским планом «Шатун», а оппозиция вместо консолидации стала выяснять свои отношения между собой. Однако новый виток уличного противостояния лишь приглушен и может возникнуть с новой силой уже в 2017 году и практически по любому незначительному, на первый взгляд, поводу.

Саморазоблачение е-декларациями

Одним из ключевых факторов, усиливших в 2016-м общественное разочарование в нынешнем украинском политическом классе, стали октябрьские электронные декларации чиновников своего движимого и недвижимого имущества. Раздевание е-декларациями показало всевозможные взаимоотношения в наших реалиях: собственности с ответственностью, честности с жадностью, а также политических перспектив с персональным беспробудным мещанством. Политики прекрасно осознавали реальные последствия своей электронной «явки с повинной», поэтому на протяжении года неоднократно пытались сорвать данный процесс. Но он был все же запущен под серьезным давлением Евросоюза, обещавшего взамен запуска е-деклараций введение для украинцев безвизового режима во время их поездок в страны ЕС.

Безвизовый провал

Обязательное введение безвизового режима с Европой уже в 2016 году президент Петр Порошенко обещал несколько раз – сначала на первую половину года, затем на сентябрь, потом на октябрь и, наконец, на конкретную дату 24 ноября, когда состоялся саммит Украина-ЕС. Но после этой встречи в Брюсселе на высшем уровне вопрос продолжает неприятно висеть в воздухе. Сегодня самый оптимистический прогноз о введении безвиза с мая 2017 года, если до этого момента Европарламент окончательно утрясет все формальности, а еврочиновники опять не передумают.

Взлет и падение Савченко

Пять первых месяцев года вся Украина продолжала буквально жить освобождением пленницы Путина №1 Надежды Савченко из московского заточения. Но после ее выхода на свободу и феерического старта политической карьеры в статусе нардепа от «Батьківщини» волна разочарования в Савченко накрыла всех с головой. А виной тому сама бывшая летчица, которая вместо стремления овладеть недостающими политическими знаниями и опытом стала удивлять контраверсионными заявлениями и своим желанием встречаться с донбасскими террористами. Когда же в декабре такая встреча с Захарченко и Плотницким все же произошла, народная идиосинкразия уже не знала границ, а «Батьківщина» была вынуждена исключить Савченко из состава своей фракции.

Антикоррупционная беззубость

То, что фактически нет результативных судебных процессов над доморощенными коррупционерами, стало одним из главных негативных явлений года в восприятии широкой общественности. И все это на фоне явного пиар-противостояния на антикоррупционном фронте между новосозданным НАБУ и Генпрокуратурой во главе с новым руководителем ведомства Юрием Луценко, неурядицами в разрекламированной глобальной реформе милиции в полицию и изрядно затянувшимся процессом обновления всей судебной ветки власти. Причем оседлавший было тему борьбы с коррупцией Михеил Саакашвили также завершил 2016 год достаточно бесславно – сам он уволен с должности одесского губернатора, все члены его грузинской команды потеряли свои посты в силовых органах Украины, а его новая партия «Рух нових сил» имеет довольно смутные политические перспективы.

Без суда, но со следствиями

Отсутствие справедливого наказания за преступления былого режима также не радует украинцев. В 2016- м все ограничилось лишь несколькими акциями преимущественно пиар-свойства. Во-первых, это громкий арест бывшего главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова, но пока без соответствующих судебных последствий. Во-вторых, лишение депутатской неприкосновенности нардепа Александра Онищенко, который скрылся от украинского правосудия на просторах Туманного Альбиона. В-третьих, аналогичный процесс против самого богатого нардепа от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского без каких-либо реальных для него последствий, не требующих даже экстренного выезда с Украины. Ну а, в-четвертых, избежание ареста главой ЦИК Михаилом Охендовским под «личное обязательство», несмотря на подозрения его во взяточничестве в особо крупных размерах. Все эти дела переходят на будущий год, также в актуальной повестке дня на 2017-й продолжают оставаться реальное осуждение виновных за преступления против Майдана и хотя бы заочный судебный процесс над сбежавшим в Россию экс-президентом Виктором Януковичем.

Национализация ПриватБанка

Весь год анонсируемая деолигархизация пока свелась лишь к национализации в декабре крупнейшего в стране кредитно-финансового учреждения ПриватБанк, которым ранее владели днепровские миллиардеры Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. При этом с просьбой о переводе банка в государственную собственность обратились якобы сами его акционеры, руководствуясь интересами клиентов. Хотя по одной из версий, публично обнародованной экс-правлением ПриватБанка, финучреждение было национализировано в рамках очередного передела собственности. Ну а сам Коломойский заявил, что ПриваБанк стал жертвой произвола Нацбанка, который, по его словам, «придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка».