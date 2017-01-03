МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

Вадим Рабинович: «Из-за бездарной внешней политики у нас не остается друзей в мире»

0

Рабинович заявил о провале украинской дипломатии

По мнению политика, спасти положение смогут только новые люди во внешнеполитическом направлении Украины

У Украины совсем не остается друзей в мире, поскольку прошедший 2016 год был провальным для украинской дипломатии.  Об этом в в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат Украины и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович. Также он добавил, что на смену руководителям внешнеполитического направления должны прийти люди, преследующие на внешней арене стратегические интересы Украины.

«Предыдущий год стал провальным для украинской дипломатии по всем направлениям, из-за бездарной внешней политики у нас уже не остается друзей в мире. И такое положение подталкивает к тому, что руководители внешнеполитического направления должны уйти, а им на смену должны прийти новые люди, воплощающие на внешней арене стратегические интересы Украины. Парламент Украины должен заслушать отчет о работе дипломатов — и принять решение об их немедленной замене», - заявил Рабинович.

 «Давайте проанализируем. Мы все поставили в наших отношениях со стратегическим партнером США на Клинтон. Победил Трамп — и мы замерли в страшном ожидании, не знаем, что делать дальше. Во Франции скоро выборы: победят или Ле Пен, или Фийон — что мы будем делать, ведь ни с одним из них мостика даже не устанавливается. Мы недавно с Мураевым (народный депутат Украины, председатель политсовета партии «За життя») были у Ле Пен в Париже, она вообще ничего не знает, что происходит в Украине, никто из украинских дипломатов не объясняет. На Ближнем Востоке стратегический партнер Израиль голосовал по крымскому вопросу за нас, дал нам возможность 20 000 рабочих мест и 5 млрд. долларов, но мы голосуем в ООН против Израиля, зная еще и при этом, что Трамп это не поддерживает. Для чего все это делается, для чего работать против Трампа? Это просто работа против интересов и своей страны», — заявил народный депутат.

 Вадим Рабинович считает, что  «нам нужно быть умными и, если хотите, хитрыми дипломатами, а не тупыми и прямолинейными, надо искать обходные пути, надо спасать страну. Но при этом мы не можем и не должны ничего «отдавать», от чего-то «отказываться», «капитулировать» — это ошибочный путь. У нас вечно две крайности. То мы «воюем до победного конца», то мы «сдаем все на свете». Нет. Надо выстраивать грамотную внешнюю политику, преследующую исключительно, подчеркиваю, исключительно проукраинские интересы», - сообщил политик и резюмировал, что для  проведения такой проукраинской политики на внешней арене нужны другие люди.

Ранее "Комментарии"  писали о том, что лидер политической партии «За життя» резко высказался по поводу ночного принятия Госбюджета на 2017 год.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: внешняя политика, Рабинович, партия "За життя"

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Украина провалила отношения практически со всеми странами мира - Рабинович

Украина провалила отношения практически со всеми странами мира - Рабинович

"> Украинцы недовольны всеми: президентом, премьером, коалицией и оппозицией

Украинцы недовольны всеми: президентом, премьером, коалицией и оппозицией

"> Рабинович назвал реальные цифры, во сколько обойдется национализация ПриватБанка украинцам

Рабинович назвал реальные цифры, во сколько обойдется национализация ПриватБанка украинцам

"> Лидер политической партии «За життя» резко высказался по поводу ночного принятия Госбюджета на 2017 год

Лидер политической партии «За життя» резко высказался по поводу ночного принятия Госбюджета на 2017 год

Загрузка...

Последние новости

19:06

Двое мужчин планировали повторный поджог квартиры мэра Херсона

18:26

Назван продукт, который укрепит женское здоровье

18:07

Четыре типа мужчин по их отношению к сексу выделили специалисты

18:00

У нардепа Пашинского изъяли пистолет и разрешение на него

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Сегодня откроется единственный в Запорожье McDonald&apos;s (ФОТО)

Сегодня откроется единственный в Запорожье McDonald's (ФОТО) »

Харьков

Спокойное дежурство. Пьяные за рулем и неизвестные живодеры

Спокойное дежурство. Пьяные за рулем и неизвестные живодеры »

Одесса

Морская поисковая служба спасла за год 37 человек

Морская поисковая служба спасла за год 37 человек »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.