Вадим Рабинович: «Из-за бездарной внешней политики у нас не остается друзей в мире»

По мнению политика, спасти положение смогут только новые люди во внешнеполитическом направлении Украины

У Украины совсем не остается друзей в мире, поскольку прошедший 2016 год был провальным для украинской дипломатии. Об этом в в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат Украины и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович. Также он добавил, что на смену руководителям внешнеполитического направления должны прийти люди, преследующие на внешней арене стратегические интересы Украины.

«Предыдущий год стал провальным для украинской дипломатии по всем направлениям, из-за бездарной внешней политики у нас уже не остается друзей в мире. И такое положение подталкивает к тому, что руководители внешнеполитического направления должны уйти, а им на смену должны прийти новые люди, воплощающие на внешней арене стратегические интересы Украины. Парламент Украины должен заслушать отчет о работе дипломатов — и принять решение об их немедленной замене», - заявил Рабинович.

«Давайте проанализируем. Мы все поставили в наших отношениях со стратегическим партнером США на Клинтон. Победил Трамп — и мы замерли в страшном ожидании, не знаем, что делать дальше. Во Франции скоро выборы: победят или Ле Пен, или Фийон — что мы будем делать, ведь ни с одним из них мостика даже не устанавливается. Мы недавно с Мураевым (народный депутат Украины, председатель политсовета партии «За життя») были у Ле Пен в Париже, она вообще ничего не знает, что происходит в Украине, никто из украинских дипломатов не объясняет. На Ближнем Востоке стратегический партнер Израиль голосовал по крымскому вопросу за нас, дал нам возможность 20 000 рабочих мест и 5 млрд. долларов, но мы голосуем в ООН против Израиля, зная еще и при этом, что Трамп это не поддерживает. Для чего все это делается, для чего работать против Трампа? Это просто работа против интересов и своей страны», — заявил народный депутат.

Вадим Рабинович считает, что «нам нужно быть умными и, если хотите, хитрыми дипломатами, а не тупыми и прямолинейными, надо искать обходные пути, надо спасать страну. Но при этом мы не можем и не должны ничего «отдавать», от чего-то «отказываться», «капитулировать» — это ошибочный путь. У нас вечно две крайности. То мы «воюем до победного конца», то мы «сдаем все на свете». Нет. Надо выстраивать грамотную внешнюю политику, преследующую исключительно, подчеркиваю, исключительно проукраинские интересы», - сообщил политик и резюмировал, что для проведения такой проукраинской политики на внешней арене нужны другие люди.

Ранее "Комментарии" писали о том, что лидер политической партии «За життя» резко высказался по поводу ночного принятия Госбюджета на 2017 год.