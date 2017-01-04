Летальное оружие Украине может дать Трамп

Такое предположение высказал Валерий Чалый, посол Украины в США

Нынешняя позиция администрации Барака Обамы, которая до сих пор не позволила начать поставки в Украину летального оружия, может быть пересмотрена командой следующего президента. Так считает посол Украины в США Валерий Чалый, о чем и сообщил в интервью Укринформу.

«Оборонное оборудование сейчас поступает в Украину и дает возможность сохранить жизнь нашим воинам, а также зафиксировать нарушения режима прекращения огня», – отметил Чалый.

По его словам, не секрет, что на пути получения Украиной летального оружия остается позиция Барака Обамы.

«Поэтому соответственно изменения в Белом доме дают возможность по-новому взглянуть на этот вопрос», – подчеркнул Чалый.

Он напомнил, что в оборонном бюджете США на 2017 финансовый год военная помощь Украины была увеличена и «включает возможность предоставления летального оборонительного оружия» на законодательном уровне.

Следует отметить, что в 2014 году США не решились предоставить Украине летальное оружие, поскольку в Белом доме думают, что это может подстегнуть Россию к эскалации конфликта. Летом 2016 года Валерий Чалый допустил, что данный вопрос может быть пересмотрен после выборов президента США.

Фото: © AP Photo, Ross D. Franklin