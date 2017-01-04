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Власть

Ефремов получил обвинительный акт

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Александр Ефремов был задержан 30 июля 2016 года

Политику инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ряд других преступлений

Главе фракции Партии регионов в Верховной Раде седьмого созыва Александру Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт по делу, где ему инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ряд других преступлений. Об этом сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, обвинительное заключение во вторник было вручено подозреваемому и двум его адвокатам.

Таким образом, теперь дело Ефремова может быть передано в суд.

Как сообщалось, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны ему инкриминируется поддержка самопровозглашенной ЛНР, а также незаконное завладение имуществом «Луганскугля».

Ефремов подозревается в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации и пособничестве в захвате здания управления СБУ в Луганской области (ч. 3 ст. 27, ст. 341 Уголовного кодекса Украины).

Кроме этого, политик обвиняется в совершении преднамеренных действий с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины в нарушение установленного Конституцией порядка, по предварительному сговору группой лиц, что привело к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК), а также организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» (ч. 1 ст. 258-3 УК).

Также Ефремов подозревается в государственной измене, то есть деянии, преднамеренно совершенном гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК).

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Теги: измена, политик, суд, Ефремов

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