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Власть

Полторак привел свежие данные о российских военных в Донбассе

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Степан Полторак, министр обороны Украины

В зоне конфликта насчитывается 5 тысяч российских регулярных войск

Министр обороны Украины Степан Полторак привел новые данные о численности российских военнослужащих в так называемых ЛНР и ДНР.

«Фактически в этом году в зоне проведения АТО ситуация была постоянно достаточно напряженной и тяжелой. Это было связано с тем, что российская группировка была сформирована в зоне АТО, сегодня там около 40 тысяч, из них 5 тысяч – это регулярные войска РФ», – заявил он в интервью 5 каналу.

Полторак назвал и количество российской военной техники в Донбассе – на сегодня в оккупированных российскими войсками районах в Донецкой и Луганской областях сосредоточено порядка 600 танков; 1,3 тыс. боевых машин, 860 артиллерийских систем, 300 систем залпового огня.

На начало октября, по данным Минобороны Украины, в Донбассе насчитывалось 7 тысяч военных РФ.

«Конечно, при таком военном скоплении, особенно с теми, кто не желает выполнять минские соглашения, кто очень агрессивно настроен к Украине, говорить о спокойствии было очень трудно», – добавил Полторак.

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Теги: РФ, войска, Донбасс

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