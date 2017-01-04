Украина поможет НАТО оружием

В Украине будут производить американскую автоматическую винтовку М16 модели WAC47

Государственный концерн Укроборонпром подписал меморандум с американской компанией Aeroscraft о начале производства в Украине стрелкового оружия по стандартам НАТО. Первым проектом станет изготовление штурмовой винтовки М16.

«Первым оружием, которое по пилотному проекту будет изготовлено в Украине, станет автоматическая винтовка М16 модели WAC47. Изготовление оружия по стандарту НАТО является важной частью развития и реформирования украинского ОПК», – сообщил Сергей Микитюк, глава ГП «Укроборонсервис», которое входит в состав концерна.

Отмечается, что переход на международные стандарты НАТО является частью стратегии реформирования и развития отечественного ОПК.

«Полгода назад мы впервые ее представили, а уже сегодня мы начинаем производство натовского оружия для украинской армии», - сказал заместитель руководителя ГК «Укроборонпром» Владимир Коробов.

В концерне отметили, что ГК «Укроборонпром» активно сотрудничает с производителями стран – членов НАТО и внедряет международные стандарты на своих предприятиях. 70% предприятий – участников концерна уже сертифицированы по ISO 9001 и внедряют систему управления и обеспечения качества AQAP 2000.

Отметим, что говоря о винтовке М16 модели WAC47, в Укроборонпроме подразумевают винтовку М4, которая в версии WAC47 приспособлена к стрельбе патронами калибром 7,62х39 мм с использованием стандартных магазинов от АК-47. Именно об этом оружии сообщают в американской компании Aeroscraft. Сама же М4 является глубоко Фото: