В праздничные дни границу пересекли 400 тысяч украинцев

В предоставлении въезда отказано 170 людям
В период новогодних праздников украинские пограничные службы обеспечили пропуск 400 тыс. граждан и более 100 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.
Также удалось предотвратить около 165 правонарушений, 50 человек задержаны за попытку незаконного пересечения границы, еще 90 – за нарушение правил нахождения в Украине. В предоставлении въезда отказано 170 людям.
В связи с приближением рождественских праздников пограничное ведомство обращается ко всем путешествующим, которые в ближайшее время собираются пересекать границу Украины, ответственно относиться к оформлению своих документов и документов на детей.
Фото: Госпогранслужба Украины
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