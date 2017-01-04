В праздничные дни границу пересекли 400 тысяч украинцев

В предоставлении въезда отказано 170 людям

В период новогодних праздников украинские пограничные службы обеспечили пропуск 400 тыс. граждан и более 100 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Также удалось предотвратить около 165 правонарушений, 50 человек задержаны за попытку незаконного пересечения границы, еще 90 – за нарушение правил нахождения в Украине. В предоставлении въезда отказано 170 людям.

В связи с приближением рождественских праздников пограничное ведомство обращается ко всем путешествующим, которые в ближайшее время собираются пересекать границу Украины, ответственно относиться к оформлению своих документов и документов на детей.

Фото: Госпогранслужба Украины