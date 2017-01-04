МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Власть

В праздничные дни границу пересекли 400 тысяч украинцев

0

За попытку незаконного пересечения границы Украины задержаны 50 человек

В предоставлении въезда отказано 170 людям

В период новогодних праздников украинские пограничные службы обеспечили пропуск 400 тыс. граждан и более 100 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Также удалось предотвратить около 165 правонарушений, 50 человек задержаны за попытку незаконного пересечения границы, еще 90 – за нарушение правил нахождения в Украине. В предоставлении въезда отказано 170 людям.

В связи с приближением рождественских праздников пограничное ведомство обращается ко всем путешествующим, которые в ближайшее время собираются пересекать границу Украины, ответственно относиться к оформлению своих документов и документов на детей.

Фото: Госпогранслужба Украины

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: граница, документы

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Пограничники призвали украинцев без особой необходимости не ездить в Россию

Пограничники призвали украинцев без особой необходимости не ездить в Россию

"> МИД Украины анонсировал визовый режим с РФ

МИД Украины анонсировал визовый режим с РФ

"> На границе с Венгрией пограничники открыли стрельбу, пытаясь задержать контрабандистов

На границе с Венгрией пограничники открыли стрельбу, пытаясь задержать контрабандистов

"> На границе с Польшей произошла перестрелка

На границе с Польшей произошла перестрелка

Загрузка...

Последние новости

18:20

Меркель и Олланд проигнорируют форум в Давосе

18:12

Специалисты сообщили плохие новости любителям шоколада и мяса

17:58

Почему рожать нужно до 30 лет рассказали специалисты

16:52

В Украину идут арктические морозы

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

За новогодние праздники количество переселенцев сократилось на тысячи

За новогодние праздники количество переселенцев сократилось на тысячи »

Запорожье

В Запорожье чиновники помогли присвоить 8-этажное здание

В Запорожье чиновники помогли присвоить 8-этажное здание »

Одесса

В Одессе водитель на "BMW" снес светофор

В Одессе водитель на "BMW" снес светофор »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.